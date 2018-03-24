العرب ينعون الفنانة الفلسطينية ريم بنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

رحلت الفنانة والمناضلة الفلسطينية ريم بنا صباح اليوم عن عمر يناهز 52 عاما، بعد صراع دام تسع سنوات مع مرض السرطان

وصدم الخبر المغردين في كل أنحاء العالم العربي، إذ تداول معجبيها وزملائها في المهنة اسمها أكثر من 5 ألف مرة في الاثنتي عشر ساعة الماضية و تصدر تويتر عالميا.

وجاء الخبر بعد أن نشرت عائلتها بيانا منذ أيام عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات في مدينة الناصرة.

وتداول المستخدمون آخر ما كتبته الفنانة لأولادها عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وقالت لهم: "لا تخافوا .. هذا الجسد كقميص رثّ .. لا يدوم ..."

وظهر وسم #ريم_بنا ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولا في عدة دول عربية.

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