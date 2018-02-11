مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تداول مغردون على نطاق واسع على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية "تويتر" مقاطع فيديو تظهر احتفاء مجموعة من المدرسين المصريين بزواج زميلهم السعودي”القحطاني” في المزاحمية.
التف الزملاء المصرين حول المواطن السعودي أثناء احتفاله بزواجه وأخذ معه مجموعة من الصور التذكارية معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بزواجه، كما ألقى الزملاء قصيدةً رائعةً لهذه المناسبة باللهجة السعودية نالت استحسان وثناء الحاضرين.
وأهدى أصدقاء المواطن من المصريين واليمنيين والسوريين مكافأة لزميلهم مقدارها 12 ألف ريال وسط تهليل وصيحات الفرح التي غمرت أجواء الاحتفال بالزواج.
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