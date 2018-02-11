مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)

... قرار بمنع السلوكيات "غير اللائقة" في مكة المكرمة واحتفاء على تويتر احتفى مغردون كثر بقرار الأمير خالد الفصيل أمير منطقة مكة المكرمة بمنع السلوكيات "غير اللائقة" في المرافق العامة بجميع محافظات منطقة مكة، ونشط وسم #منع_الشيشه_في_المرافق_العامه ليبرز بين قائمة الوسوم العشر الأكثر انتشارا في السعودية على تويتر مساء الثلاثاء.

... تعليق القصبي على انشاء هيئة الترفيه السعودية يثير جدلا انعكست الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين السبت على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استقبلها الرواد بالسعادة باستحداث هيئة الترفيه للمرة الأولى في تاريخ السعودية، وتحول الاحتفاء سريعا إلى جدل حول تعليق الفنان ناصر القصبي على القرار.

... سعودية توثق تحرش زوجها بالخادمة وتفضحه عبر الانترنت! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل سعودي يتحرش بالخادمة التي تساعد زوجته في أشغال البيت، الغريب في الأمر أن الزوجة

... "صور السيلفي" تنشر البؤس بين أطفال المدارس يتعرض تلاميذ المدارس إلى ضغوطات نفسية عند رؤية الصور المنتشرة عبر الانترنت ، خاصة تلك التي يلتقطها اصدقاؤهم بطريقة السيلفي ويروجونها على مواقع التواصل الاجتماعي

... اليوم في التاريخ اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.