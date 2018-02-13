مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم وهكذا ردت هيئة الإذاعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية تويتر صورة حديثة للمذيع السعودي الشهير محمد الرشيد، وهو يمارس مهنة التحريج في حراج بن قاسم بالرياض.

وانهالت التعليقات على صورة الرشيد، متعجبة من الحال الذي وصل إليه إعلامي له قدر كبير مثل الرشيد .

فيما علقت هيئة الإذاعة والتلفزيون على صورة الرشيد وقالت في تغريدة لها : قبل قليل تواصل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مع الإعلامي القدير محمد الرشيد وسيتم الاستفادة من خبراته الإعلامية نظيراً لما قدمه في المجال الإعلامي.

يذكر أن المذيع الرشيد من أشهر المذيعين الذين تعرّف عليهم الجيل السابق فترة السبعينيات والثمانينيات في التلفزيون السعودي. واشتهر الرشيد المذيع الرشيد بتقديم برامج “جماهيرية” أبرزها استديو رقم واحد، الخاص بتقديم المواهب.

وقال الفنان فايز المالكي: إعلامي حفر اسمه في ذاكرتنا ويستاهل فعلاً الوقفة لتكريمة من الإعلام السعودي.

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