11 من مشاهير العالم رزقوا بأطفال في 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لا شيء يضاهي فرحة أب وأم بحمل طفلهما بعد أشهر من الانتظار ، سواءاً كان الطفل الأول أم لا ، روعة ولادة حياة جديدة في البيت لا تضاهى ، في هذا العام 2018 احتفل عدد من النجوم والمشاهير بولادة أطفالهم مع جماهيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، هنا جمعنا لكم أهم 11 ولادة كانت هذا العام

1. كارمن سليمان رزقت بطفلها زين

2. رزق ميسي بابنه الثالث والذي اسماه سيرو يعني اسم كريستيانو في اللغة الصينية

3.ذا روك

4. عمر جابر رزق بطفلة أسماها ميا

5. الأميرة كيت دوقة كمبريدج وضعت طفلها الثالث

6. كلوي كارداشيان ولاعب كرة السلة تريستان تومسون رزقا بطفلة سمياها "ترو" .

7. بلقيس رزقت بطفلها الأول سلطان

8. زياد برجي رزق بطفله الأول يوسف

9. تامر حسني رزق بشقيق لابنتيه أسماه آدم

10.رزق النجم عمرو يوسف بمولودته الأولى من زوجته الفنانة كندا علوش، وشارك متابعيه بأول صورة له مع ابنته عبر حسابه في انستقرام

11. رزقت داليا مبارك بطفلتها الأولى "ليلي سمر" من زوجها رجل الأعمال الأمـريكي الهيم، داليا أعلنت الخبر عبر نشرها صورة رسوم متحركة لامرأة تحمل طفلاً صغيراً، إذ صرحت الفنانة السعودية سابقاً أنها لن تنشر صورأ لابنتها فور ولادتها

اقرأ أيضاً :

أكثر 10 أغانٍ عربية ناجحة في عام 2018

أفضل 10 صور "سيلفي" ملكية مع العائلة البريطانية