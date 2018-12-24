مرسيدس تطلق جديدها من طراز "CLA" بتقنيات فائقة الذكاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرسيدس الرائدة في صناعة السيارات إن لم تكن الأولى والمتربعة على عرش هذه الصناعة طيلة القرن المنصرم حتى اليوم، تسعى دائما للبقاء على عرش الريادة. فقد أعلن الصانع الألماني عن عزمه إطلاق النموذج الجديد من سيارات "CLA"، مزود بتقنيات متقدمة وفريدة.

ومن أهم التقنيات التي ستظهر في هذه المركبات نظام "MBUX" المتطور للوسائط المتعددة، والذي ستكشف عنه مرسيدس في معرض "CES" الذي سيعقد، في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

أما التقنية المتميزة الأخرى، فستكون منظومة "Interior Assistant" القادرة على استشعار حالة السائق البدنية والاستجابة للإيماءات وحركات الأيدي، والتي ستساعد في زيادة مستوى أمان المركبة، والتحكم بالعديد من تقنياتها.

ومن المفترض أن تأتي "Mercedes-Benz CLA" الجديدة بمحركات بأربع أسطوانات، وسعة 1.3 و2.0 لتر، وعزم يصل إلى 400 حصان.

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