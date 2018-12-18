تعرفوا إلى نموذج غير مسبوق من سيارات مرسيدس (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "Brabus" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، عن نموذج رياضي مميز من سيارة "gelandewagen" رباعية الدفع الشهيرة وهو "Brabus 700 4x4²". ويتمتع النموذج الجديد بنظام تعليق خاص يمكنه من اجتياز أصعب الطرق، وأنظمة قيادة تساعد على التحكم بكل عجلة على حدة.

ويتميز النموذج بنظام دفع رباعي غير مسبوق، يمكنه دعم محاور دفع العجلات وفقاً لطبيعة الطريق. كذلك، فقد تمّ تزويده بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة مزودة بمقود رياضي، وشاشتين متطورتين للتحكم بمعظم تقنيات المركبة، إلى جانب أنظمة صوت ممتازة، وأخرى لتسخين وتبريد المقاعد.

إلى ذلك، فإنّ السيارة المميزة أتت بمحرك بسعة 5.5 لتر، و8 أسطوانات بقوة 700 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 210 كلم.

مصدر الصور: leblogauto.com

للمزيد:

ماهي السيارات الأكثر أماناً في العالم لعام 2018؟ (صور)