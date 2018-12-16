ماهي السيارات الأكثر أماناً في العالم لعام 2018؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

منذ ظهور السيارات ومطلب تحقيق الأمن والسلامة أمر ضروري ومجال تنافسي لا يمكن تجاهله ، وبظهور هيئة السلامة الأوروبية يورو NCAP قبل أكثر من 20 عاماً، تغيرت معاييرها كثيراً، وساهمت الهيئة في تحسين مستويات السلامة في السيارات، وواكبت وبشدة أنظمة السلامة الذاتية التي بات غيابها عن فئات القاعدة يخفض كثيراً من درجة السلامة التي تمنحها لأي طراز مختبر.

وبعد إجرائها لعدد كبير من الاختبارات هذه السنة، أعلنت أخيراً عن السيارة الأكثر أماناً في كل فئة، والتي حددتها بعدد قليل من الفئات هي العائلية الصغيرة، العائلية الكبيرة والكبيرة للطرقات الوعرة، وذلك بحسب مسميات الهيئة الأوروبية.

السيارات الصغيرة

بطلة السيارات الصغيرة للعام 2018 على صعيد السلامة كان الجيل الأحدث من مرسيدس الفئة A، والتي تفوقت على جميع منافساتها بعلامة خمس نجوم مسجلة 96 بالمئة على صعيد حماية الركاب البالغين، 91 بالمئة للأطفال و92 بالمئة للمشاة و75 بالمئة لأنظمة السلامة المساعدة.

السيارات العائلية

أما جائزة الأكثر أماناً في الفئة العائلية الكبيرة فذهبت إلى لكزس ES 2019 والتي تفوقت على كافة منافساتها بعلامة خمس نجوم مسجلة 91 بالمئة على صعيد حماية الركاب البالغين، 81 بالمئة للأطفال و90 بالمئة للمشاة و77 بالمئة لأنظمة السلامة المساعدة.

الفئة الهجينة

كما نالت اليابانية الجديدة جائزة أخرى تُمنح للمرة الأولى وهي أفضل أداء لسيارة مكهربة وذلك للفئة الهجينة منها أي لكزس ES 300h 2019.

مركبات الطرقات الوعرة

وحظيت هيونداي بنصيبها أيضاً من الشرف الرفيع مع فوز طراز نيكسو بجائزة أفضل مركبة كبيرة للطرقات الوعرة أماماً، وطبعاً بعلامة خمس نجوم وتسجيل 94 بالمئة على صعيد حماية الركاب البالغين، 87 بالمئة للأطفال و67 بالمئة للمشاة و80 بالمئة لأنظمة السلامة المساعدة.

مصدر الصور:wheels.ae

اقرأ أيضاً :

تصميمها خيالي.. إليكم سيارة نيسان "Juke" الجديدة (فيديو)

بالفيديو | شاهد أول دراجة كهربائية مطبوعة بتقنية 3D بالكامل