بالفيديو | شاهد أول دراجة كهربائية مطبوعة بتقنية 3D بالكامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، ثورة صناعية اقتحمت جميع المجالات فبعد البناء هاهي تدخل في صناعة الدراجات الكهربائية ..

فقد كشفت شركة BigRep الدراجة النارية NERA الجديدة، أول دراجة كهربائية في العالم مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D بالكامل.



وأوضحت الشركة الألمانية أن كل أجزاء الدراجة النارية الكهربائية البالغ عددها 15 جزءاً تمت طباعتها بتقنية 3D، كالهيكل والإطارات والمقعد وشوكة العجلة، فيما عدا المكونات الكهربائية.

وتمتاز الدراجة النارية الكهربائية بخفة الوزن، ولا يزيد وزنها عن 60 كيلوغراماً، وتأتي مزودة بإطارات خالية من الهواء.



وليس من المخطط له أن تدخل الدراجة NERA خطوط الانتاج القياسي، وستظل قطعة متفردة تجسد الإمكانيات المتطورة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing).

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