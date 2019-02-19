رامي مالك يستحوذ على ترشيحات جوائز الأوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن منظمو حفل جوائز الأوسكار، الاثنين، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضا مباشرا في الحفل المقرر يوم الأحد القادم، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم "الملحمة البوهيمية" المرشح لجائزة أفضل فيلم.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية على حسابها بموقع تويتر "نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم لامبرت في حفل الأوسكار هذا العام".

وتتألف الفرقة، التي كان عازفها الرئيسي الراحل فريدي ميركوري موضوع فيلم (بوهيميان رابسودي)، حاليا من بريان ماي وروجر تيلور وأدم لامبرت.

ومن المتوقع أن يحصد رامي مالك ذو الأصول المصرية جائزة أفضل ممثل عن أدائه دور فريدي ميركوري.

وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.

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