الأمريكي المصري رامي مالك يفوز بجائزة "غولدن غلوب"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عن أدائه لشخصية فريدي ميركوري في فيلم " Bohemian Rhapsody " وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة لأمريكي من أصول مصرية.

وأقيم حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نسخته الـ 76، في فندق "بيفرلي هيلتون" في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة في 6 من يناير/كانون الثاني 2019.

وقال مالك أثناء تسلم الجائزة: "نبضات قلبي تتسارع، يكاد قلبي ينفجر" معبراً عن سعادته وشكره لاختياره كأفضل ممثل.

ويروي الفليم قصة صعود فرقة" Queen" الإنجليزية، الذي يجسد فيها رامي سيرة حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري منذ بداية تشكيل الفرقة من قبل بريان ماي وروغر تايلور عام 1970 ، وحتى تأديتهم لأغنية "فيرست آيد" الشهيرة عام 1985 قبل 6 سنوات من وفاة ميركوري. وأخرج الفيلم براين سينغر، صاحب سلسلة أفلام X-Men. وشارك إلى جانب رامي مالك، الممثلان جوني ديب وبين ويشو.

وجسد رامي مالك دور فريدي ميركوري وحاز على إعجاب النقاد لأدائه هذا الدور.

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