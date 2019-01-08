فيلمان يحصدان جوائز غولدن غلوب

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

أقيم حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في لوس أنجلوس إذ تُوجت عدد من الأفلام ... بجوائز تنوعت بين أفضل إنتاج وإخراج وتمثيل .... الزميلة رشا سليمان معها التفاصيل



كثير من المفاجآت شهدتها الليلة الذهبية التي تكللت بحفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نسخته السادسة والسبعين، والتي يتم خلالها توزيع الجوائز الأمريكية السنوية للأفلام والتلفزيون.

وبحضور واسع لعدد كبير من النجوم العالميينن، خطفت الملحمة البوهيمية (بوهيميان رابسودي)Bohemian Rhapsody جائزة أفضل فليم درامي، ليأتي فيلم جرين بوك Green Book ويحصد جائزة افضل عمل كوميدي.

أمّا جائزة أفضل ممثل في دور درامي حصدها النجم رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي الى جلين كلوز عن فيلم «الزوجة» (ذا وايف)

كما فاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج لفيلم «روما».

ولم يتوقف التنافس لحصد الجوائز عند هذا الحد إنما تعداه الى منافسة محتدمة بين النجمات على نيل لقب الأكثر أناقة، إذ ارتدى عدد كبير من النجمات أزياء مميزة بتوقيع دور عالمية بينها دار “ايلي صعب” Elie Saab و”زهير مراد” Zuhair Murad .

ويذكر أن جائزة الغولدن غلوب أو ما تعرف بالكرة الذهبية يعود أصلها إلى مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون حيث بدأت رحلة الغولدن غلوب عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين من خلال رابطة هوليود للصحافة الأجنبية.

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