إليك أشهر إطلالات "غولدن غلوب 2019"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

شهدت ولاية كاليفورنيا الامريكية الأحد الماضي الحفل الكبير "غولدن غلوب 2019" الذي إنطلق بنسخته الـ76، ويعتبر أهم تجمع لنجوم التلفزيون والبرامج التلفزيونية، حيثشهد حفل توزيع الجوائز الكثير من المفاجآت.

اختلفت اختيارات وإطلالات النجوم عن السنوات الماضية، إذ حاول الكثير منهم الخروج عن نطاق الأزياء التقليدية التي تتضمن فساتين السهرة الكلاسيكية أو البذلات الرسمية، والتوجه نحو الألوان الصاخبة والإطلالات الغريبة وغير المألوفة.

ولا تتركز إطلالات نجمات السينما على الزي المثالي فحسب، بل وجه البعض اهتمامه إلى تفاصيل أخرى مثل المجوهرات الغريبة التي تضيف إلى الإطلالة النهائية طابعاً خاصاً ومميزاً، كأوشحة الرأس أو المجوهرات باهظة الثمن، التي قد تذكرنا أحياناً بشخصيات تاريخية.

وقررت بعض النجمات التمرد على المعتاد في عالم الأزياء والحفلات، إذ قامت الممثلة سارا جيسيكا باركر، مثلاً، بكسر قاعدة ارتداء الكعب العالي في الحفلات واختارت ارتداء حذاء شبيه بأحذية راقصي الباليه.

ما فيما يتعلق بالإطلالات التي حملت رسالات اجتماعية صاخبة، فقد قام عدد من نجوم هوليوود بالرد على فضيحة “#METOO” التي هزت عالم الفن في عام 2018، بارتداء أزياء سوداء.

وتابعت بعض النجمات تمردهن على كلاسيكيات السجادة الحمراء بارتداء فساتين قصيرة بدلاً من الطويلة، بينما قرر آخرون مثل الممثلة إيما ستون ارتداء السروال بدلاً من الفساتين المعتادة.

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