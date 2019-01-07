إليكم أبرز اطلالات "الغولدن غلوب" في السنوات الماضية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعدّ حفل "غولدن غلوب" من أبرز المناسبات على الصعيد الفني عالمياً، وفيه تبرز النجمات والممثلات بإطلالاتٍ لافتة وبارزة تعكس جمالهنّ.

وخلال السنوات الماضية، تميزت الكثيرات من النجمات بإطلالات رائعة، وحملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية مثل شانيل، ديور، زهير مراد، فيرساتشي، غوتشي وغيرها.

فإليكم أبرز هؤلاء:

- إطلالة أنيقة لـ أمل كلوني من توقيع ديور تميّزت بالقفازات البيض.

- إطلالة أنيقة لسكارليت جوهانسون في الغولدن غلوب عام 2006.

- إطلالة ساحرة لليدي غاغا عام 2016 من توقيع فيرساتشي.

- إطلالة سيينا ميلر عام 2007 من توقيع ماركيزا.

- إطلالة مارلين مونرو عام 1962.

- اللون الأحمر الذي زيّن الفستان من فيرساتشي، جعل من إطلالة أنجيلينا جولي عام 2012 من الأجمل على السجادة الحمراء.

- جنيفير غارنر تتألق عام 2005 بفستانٍ أحمر من توقيع فالنتينو.

- آن هاثواي عام 2013 بفستان من تصميم شانيل.

- إختارت ايما ستون عام 2015 إطلالة عصرية من توقيع Lanvin.

- إيما ستون متألقة بفستان من فالنتينو مزيّن بالنجوم عام 2017.

- ترايسي أليس روس بفستان من تصميم زهير مراد في حفل العام 2017.

- جوليان مور متألقة بقماش الترتر عام 2015 من تصميم جيفانشي.

- خلال حملها عام 2011، أطلت نتالي بورتمان بهذا الفستان الأنيق من فيكتور ورولف.

- إطلالة ساحرة لداكوتا جونسون عام 2018 بفستان من غوتشي.

- سارا جيسيكا باركر متألقة بفستان ميدي من شانيل عام 2004.

- شارليز ثيرون متألقة بتصميم من توقيع ديور عام 2004.

- كيرا نايتلي بإطلالة بيضاء عام 2006 إذ ارتدت فستاناً من تصميم فالنتينو.

- لوبيتا نيونغو خطفت الأنظار في العام 2014 بإطلالة ساحرة من توقيع رالف لورين.

- تألقت جنيفير لورنس بإطلالة رائعة عام 2016 وحملت توقيع ديور.

- أطلت نيكول كيدمان عام 2005 بفستان أزرق من تصميم غوتشي.

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