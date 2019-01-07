نجومٌ يخطفون الأنظار بإطلالاتٍ بارزة في "الغولدن غلوب" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خطف النجوم الرجال الأضواء على السجادة الحمراء لحفل "غولدن غلوب" للعام 2019، بـ إطلالاتٍ لافتة وبارزة.

فقد دخل رامي مالك ببدلةٍ سوداء أنيقة جذب الإنتباه من خلالها على الفور، خصوصاً أنه مع مرشح لجائزة أفضل ممثل عن دور درامي لفيلم "Bohemian Rhapsody".

كذلك، فقد لفت الممثل برادلي كوبر الأنظار ببزّته البيضاء. وينافس كوبر الكثير من زملائه الممثلين على أكثر من جائزة، من أفضل مخرج، وأفضل ممثل لفيلم درامي عن فيلمه A Star Is Born"".

وكان التألق أيضاً حليف كلّ من النجوم مايكل بي جوردن وكرستيان بيل وتوني شلهوب، الذين ظهروا بإطلالات شدّت إليها الأنظار.

كريستيان بيل

توني شلهوب

(مايكل بي جوردن)

مصدر الصور: ra2ej

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