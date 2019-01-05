بريتني سبيرز تعلق حفلاتها بسبب والدها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، تعليق حفلاتها المقررة في مدينة لاس فيغاس والتزامات فنية أخرى حتى تكون بجوار أسرتها بعد مرض والدها.

وقالت سبيرز، الجمعة، إن والدها جيمي نقل إلى المستشفى أواخر العام الماضي "وكاد أن يموت".

وأضافت "نحن ممتنون للغاية لأنه خرج من الأزمة على قيد الحياة لكن لا يزال الطريق طويلا أمامه. اضطررت لاتخاذ القرار الصعب لأضع كل تركيزي وطاقتي على أسرتي في هذه الفترة".

وكان من المقرر أن تبدأ سبيرز سلسلة حفلات جديدة في لاس فيغاس يوم 13 فبراير وحتى أغسطس 2019.

وقال ممثلون لسبيرز في بيان إن والدها قضى 28 يوما في مستشفى بمدينة لاس فيغاس بعد أن أصيب بانفجار في القولون قبل شهرين.

وأضافوا أنه يتعافى الآن في منزله ومن المتوقع أن يشفى بشكل كامل.



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