أجمل 9 نساء في العائلات الملكية حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

كالقصص الخيالية ، ما إن تدخل فتاة عالم الحياة الملكية لتصبح أميرة أو ملكة، تتحول حياتها كلياً ، تصبح محط الأنظار وملاحقة في كل مكان ، والحديث عن جمالها وتفاصيل أناقتها يصبح حديث العالم .. هنا جمعنا الكم أجمل نساء العائلات الملكية من مختلف أنحاء العالم

1. الأميرة ماري

الأميرة ماري زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك تزوجت منه في 2004 اشتهرت بدعمها للمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين حياة النساء في المناطق الفقيرة، واستخدام التعليم كأحد الوسائل، عام 2008 اختارتها مجلة دنماركية امرأة العام وتبرعت بها لمؤسسة خيرية



2. الأميرة ماساكو أوادا

ماساكو أوادا هي زوجة الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان الحالي والذي سيتوج إمبراطور لليابان في ربيع العام المقبل، وكانت الأميرة ماساكو قد قابلت الأمير ناروهيتو للمرة الأولى خلال فترة دراستها في جامعة طوكيو

3. الملكة رانيا

تزوجت الملكة رانيا من الملك عبد الله ملك الثاني ملك الأردن، عام 1993 وأنجبا خلال زواجهما 4 أبناء وتشتهر بدعمها للكثير من الأعمال والمبادرات الخيرية وخاصة تلك المتعلقة بقضايا اللاجئين الملكة رانيا اشتهرت أيضا بدعمها الكبير للعمل والمجتمعي والثقافي في الأردن

4. الملكة ليتيزيا

الملكة ليتيزيا كانت صحفية ومراسلة تلفزيونية ناجحة قبل زوجها من الملكة فيليب السادس ملك إسبانيا في عام 2004، والآن أصبح الثنائي الملكي والدان لابنتان هما الأميرة ليونور أميرة استوريا وولية عهد إسبانيا وولدت في عام 2005، وإنفانتا صوفيا التي ولدت في عان 2007

5. شارلوت ماري بوملين كاسيراجي

تشارلوت ماري بوملين كاسيراجي هي حفيد الأمير رينيه أمير موناكو الراحل والأمير الراحلة جريس كيلي، وتشتهر تشارلوت كاسيراجي بملامحها الجميلة وحبها واحترافها لرياضة الفروسية وهو ما جعلها سفيرة لخط أزياء الفروسية لدى ماركة جوتشي الشهيرة

6. الأميرة جريس كيلي

الممثلة الأمريكية الجميلة جريس كيلي أصبحت أميرة لموناكو بعد زواجها من الأمير رينيه الثالث أمير موناكو الراحل، وخلال فترة حياتها اشتهرت كواحدة من أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور، كما اشتهرت أيضا بمشاركتها في الكثير من الأعمال والمبادرات الخيرية

7. ملكة جايبورغاياتري ديفي

اشتهرت غاياتري ديفي ملكة جايبور في شبابها بجمالها المبهر وحسها المميز فيما يتعلق بالموضة والأزياء، والذي جعلها واحدة من أشهر أيقونات الموضة في عصرها، غاياتري ديفي تلقت تعليمها في أوبرا واشتهرت بحبها لرياضة الفروسية واشتهرت أيضا بإجادتها لرياضة البولو

8. كيت ميدلتون

عندما تزوجت كيت ميدلتون من الأمير وليام عام 2011 أصبحت تعرف رسميا بلقب صاحبة السمو كاثرين دوقة كمبريدج إلا أن وسائل الإعلام في مختلف دول العالم وغالبية أفراد الجمهور لا يزالون يفضلون مخاطبتها باسم كيت، وتشتهر كيت بملامحها الجذابة وإطلالاتها الأنيقة

9. ليدي ديانا سبنسر

تزوجت ليدي ديانا سبنسر من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز عام 1981، وأصبحت منذ تلك اللحظة تعرف باسم الأميرة ديانا أميرة ويلز وحتى بعد طلاقها من الأمير تشارلز في عام 1996، الأميرة ديانا وهي والدة الأميرين وليام وهاري اشتهرت بجمالها وأناقتها

مصدر الصور : hiamag

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