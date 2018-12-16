تعرفوا إلى أسوأ إطلالات لفنانات عربيات في العام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المعروف أنّ النجمات يتألقن في إطلالاتهنَّ في المهرجانات والحفلات، غير أنّ هناك الكثيرات منهنّ يظهرن بإطلالاتٍ غير موفقة.

العام 2018 كان مليئاً بإطلالات سيئة لنجماتٍ عرب، لاسيما في مهرجانات السينما. فمن هنّ؟

- رانيا يوسف

لم تكن إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان الجونة موفقة، حيثُ ظهرت بفستانٍ جريئ عرضها للكثير من الإنتقادات. أمّا في مهرجان القاهرة، فقد واجهت يوسف مأزقاً آخر، حيثُ ظهرت بإطلالتين غير مناسبتين.

(رانيا يوسف في مهرجان الجونة - يوتيوب)

(رانيا يوسف في مهرجان القاهرة - الجُرنال نيوز)

- دينا الشربيني

الفنانة المصرية دينا الشربيني كانت من اللواتي أخفقن في اختيار أزيائهن في العام 2018. فرغم قلة مشاركتها في المهرجانات السينمائية، إلاّ أنّ إطلالتها نالت لقب "الأسوأ" في مهرجان الجونة، سواء في حفل الافتتاح أو الختام.

(دينا الشربيني في مهرجان الجونة - مجلة هي)

- فيفي عبده

لم تكن الراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده بعيدة عن الإطلالات الغير موفقة. ففي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، ارتدت عبده بذلة كلاسيكية غير مناسبة لأجواء الحفل، فيما أخفقت مرتين في مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أن سعر فستانيها كان باهظاً.

(فيفي عبده في مهرجان القاهرة - مجلة هي)

(فيفي عبده في ختام مهرجان القاهرة - اليوم السابع)

(فيفي عبده في مهرجان الاسكندرية - البوابة نيوز)

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