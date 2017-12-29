الفنانة دينا بطمة تحدث جدلا بتغيير شكلها تماما

... "الطبال" يعيد دينا الشربيني للدراما بعد عامان من التوقف تستعد الفنانة الشابة دينا الشربينى للعودة للوقوف أمام الكاميرات مرة اخرى بعد توقف دام عامان كاملان، وذلك من خلال مسلسل "الطبال" مع الفنان امير كرارة.

... دنيا تعتزل الرقص في دراما رمضان مع مصطفى شعبان وأمير كراره تبتعد الفنانة الاستعراضية دينا عن الرقص في دراما رمضان المقبل التلفزيونية، حيث تشارك في بطولة مسلسلين هما "مولانا العاشق" مع مصطفى شعبان و "حوار بوخارست" مع أمير كرارة، وتجسد فيهما أدوارا مختلفة بعيدا عن دور الراقصة.

... اكتشف أجور النجوم ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز بيلعب بالنار"! سقط العديد من النجوم العرب والأجانب في فخ رامز جلال، قلة بينهم نجت من مقالبه في آخر لحظة. فكم كانت أجورهم؟

... شيرين لم تتعافى بعد من "بلهارسيا النيل" والمحكمة بانتظارها لم تهدأ العاصفة بوجه شيرين عبد الوهاب، ولو انها كانت تدرك ما ينتظرها لما تلفظت بتلك الكلمات التي فتحت أمامها باب المحكمة على مصراعيه.

... وفاة أشهر مصمم للرسوم المتحركة توفي رسام الكارتون الأمريكي، بوب غيفنز، الذي قدم للعالم شخصيات شهيرة ارتبطت بطفولة الملايين حول العالم مثل توم وجيري، عن عمر ناهز 99 عاما.