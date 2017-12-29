الفنانة دينا بطمة تحدث جدلا بتغيير شكلها تماما
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تبادل مغردون وناشطون على نطاق واسع صور جديدة للفنانة المغربية دينا بطمة.
وأثارت الفنانة المغربية، حالة من الجدل الواسع، بسبب تغيّر ملامح وجهها لتظهر شبيهة بالفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” إلى حد كبير.
وعلق بعض المتابعين أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل الواضحة في منطقة الذقن والّتي تسمى بعملية “تكساس”، وتكبير شفافها، وخدودها وتعديل فكيها. وظهرت في الفيديو وهي تتحدث عن ابنتها وأكدت أنها ستنشر صورها للمرة الأولى في رأس السنة.
https://www.instagram.com/p/BcuhdfalyLa/
https://www.instagram.com/p/BcuhdfalyLa/
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