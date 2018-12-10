بينهن مارلين مونرو.. تعرفي إلى العطر المفضل للنساء المشهورات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذات مرّة قالت مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل: "المرأة التي لا تختار عطرها، ليس لها مستقبل". في عالم الاناقة، فإنّ العطر أساس بالنسبة للمرأة، ويلعب دوراً أساسياً في إبراز شخصيتها. لهذا السبب، يولي العديد من المشاهير، لا سيما النساء، اهتماماً كبيراً بالعطر.

وفي هذا الإطار، عرض موقع "برايت سايد" أسماء عددٍ من النساء المشاهورات، اللواتي اخترنَ عطوراً ميّزتهن خلال مسيرتهن.

الأميرة ديانا

استخدمت الأميرة ديانا عطر "Houbigant" الفرنسي، الذي تمّ انتاجه لأول مرة عام 1913. يتميز العطر بمكونات من الحمضيات والياسيمن والأرجوان والدنوبي والقرنفل. ولا يزال يجري انتاج هذا العطر حتى اليوم، حيث تمّ انتاج نسخة جديدة من Some Flowers by Houbigant Paris في عام 2017.

مارلين مونرو

العطر المفضل بالنسبة لمارلين مونرو كان شانيل No 5. ارتبط هذا العطر بمونرو طوال فترة حياتها. وفي العام 2015، تمّ انتاج نسخات جديدة منه.

إليزابيث تايلور

لدى تايلور عطرها الخاص، وكانت تهتم بإنتاج العطور. فالعلامة التجارية لإليزابيث تايلور أنشأت العديد من العطور مثل بلاك بيرلز باشين، فورأفير إليزابيث، إلى جانب "وايت دياموندز" الذي كان مفضلاً بالنسبة لتايلور. ولهواة العطور، فإنّ هذا العطر متوافر في أي متجرٍ للعطور.

غريس كيلي

كانت غريس كيلي تفضل عطر "فلوريسيمو" الذي تنتجه دار العطور البريطانية "كريد". يتألف هذا العطر من مسك الروم والورد البلغاري والزنبق والقزحية الفلورنسية، ولا يزال دار العطور ينتج هذا العطر الأسطوري بنسخته الكلاسيكية.

كيت ميدلتون - دوقة كامبردج

العلامة التجارية المفضلة لكيت مديلتون هي Illuminum، التي تأسست عام 2007 في بريطانيا. وعليه، فإنّ مديلتون اختارت عطر White Gardenia Petals من هذه العلامة التجارية، يوم زفافها من الأمير وليام. يتم إنتاج العطر ويمكن لأي شخص شرائه. ومع ذلك ، فإنه ينتمي إلى فئة العطور النخبة ويباع فقط في محلات العطور المتخصصة.

ميغان ميركل - دوقة ساسيكس

إنّ ميركل تحبّ العطور كثيراً، وتفضل بيوت العطور البريطانية. إن عطريها المفضلانهما Wild Bluebell و Sage Wood & Sea Salt، وكلاهما عطران طبيعيان. الأول يتميز برائحته الممزوجة بالزنبق وثمر الورد. أمّا الثاني فهو مائي، وكلاهما من الطبيعة.

وتزامناً مع حفل زفاف ميركل من الأمير ميغان، انتجت دار "فلوريس" التي لها حصرية انتاج العطور للعائلة المالكة البريطانية، عطراً خاصاً للأميرين. ما يميّز هذا العطر أنّه يناسب الجنسين.

ويعتبر عطر ميغان من "فلوريس - لندن" جزءاً أساسياً من المجموعة الخاصة بها، وهو غير متاحٍ للجمهور.

مصدر الصور: برايت سايد

للمزيد:

5 حيل تتبعها نساء العائلة المالكة البريطانية بشأن ملابسهنَّ