ميغان ميركل تنفق 9 آلاف دولار على ثيابها في اليوم الواحد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بيلد )

منذ أن أصبحت ميغان ماركل تحت الأضواء كدوقة ساسيكس والعالم يراقب أدق التفاصيل في مظهرها ، ماذا ترتدي كي تتظهر جمالها ، وكيف تختار ما يناسب المناسبات التي تحضرها .وقد نجخت بالفعل ميغان بأن تكون رمزاً للأناقة .

واختارتها مجلة "People"، كالنجمة الأكثر أناقة لعام 2018، وقد اشتهرت دوقة ساسكس حتى قبل أن تتزوج الأمير هاري، و واحدة من أكثر نجوم الستايل تأثيرا في العالم، فكل شيء ترتديه ميغان يباع بلحظات، بحسب المجلة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو. وبحسب الصحيفة الألمانية فقد جمعت ميغان ما يقرب من 123 قطعة ملابس واكسسوارات في حقيبتها، تنوعت بين الملابس الكلاسيكية والملابس الرياضية المريحة وملابس الشاطئ بالإضافة إلى 87 قطعة من الملابس للظهور العام أمام الجمهور.

وبلغت تكلفة تلك الملابس ما يقرب من 145.800 يورو، أي بمعدل حوالي 9100 يورو يوميا، بحسب موقع "بيلد" نقلاً عن مجلة بيبول الأمريكية.

يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.

جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.

اقرأ أيضاً:

ميغان ماركل ترتدي مئزر الطبخ.. وتشارك مسلمات إعداد الأطباق

"ملك باباراتزي" يشكك بالرواية الرسمية لمقتل الأميرة ديانا