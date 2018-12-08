5 حيل تتبعها نساء العائلة المالكة البريطانية بشأن ملابسهنَّ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- تتبع العائلة المالكة البريطانية بعض الحيل البسيطة في اختيارها للملابس والأحذية الخاصة بها.

- الملكة إليزابيث تحبّ الفستانين والملابس الخفيفة، في حين أنّ ميغان ميركل تفضل ارتداء الأحذية الكبيرة.

إليكم التفاصيل:

للعائلة المالكة في بريطانيا ملابسٌ خاصّة وأشخاصٌ يعمدون للإعتناء بها. هذه الملابس يتمّ اختيارها بعناية من أجود الماركات العالمية. فعلى أي أساسٍ يتمّ هذا الإختيار؟

للإجابة على هذا السؤال، ثمّة تساؤلات يجبُ طرحها: لماذا تبدو إطلالات ميغان ميركل متقاربة؟ ولماذا لا تطير تنورة كيت ميدلتون في أقوى العواصف؟ هذه الأمور قائمةٌ على أمرٍ أساسي، هو ما تقوم به العائلة المالكة من خطوات على صعيد ملابس أفرادها.

التنورة الثابتة أمام الرياح

لمنع تنانيرهنَّ من التحليق في ظلّ الرياح الصعبة، غالباً ما تعمد النساء الملكيات مثل كيت ميدلتون، إلى ارتداء ملابس داخلية تحت أثوابهنَّ تعمل على تثبيت التنورة. وبهذه الطريقة، فعندما تهبّ الرياح، فإنّ التنانير ستلتصق مباشرة بالملابس الداخلية ولا تطير.

وفي هذا الصدد، قال مايكا ماير لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "غالباً ما ترتدي النساء الملكيات هذه الملابس الداخلية التي تعمل على تثبيت الملابس. لذلك من الصعب أن يطير شيء ما، فهذه الملابس تحافظ على اتصال الأقمشة بالجسم".

الحذاء الكبير

تلفت ميغان ميركل الأنظار بحذائها الكبير، الأمر الذي يترك تساؤلات بالنسبة للكثيرين. غير أنّ خبيرة الأزياء هارييت ديفي، لفتت إلى أنّ "أغلب المشاهير يرتدون حذاء كبيراً لتفادي ظهور البثور. كذلك، فإنّ فترات الوقوف الطويلة غالباً ما تؤدي إلى تورّم القدمين، ولذلك فإنّ الأحذية الكبيرة تعمل على منع ذلك".

التنانير بأوزان خفيفة

تعمدُ العائلة المالكة إلى اعتمادِ خدعة تمنع التنانير من الطيران، وذلك من خلال خياطتها بأوزانٍ خفيفة. هذا الأمر تفضله الملكة إليزابيث كثيراً. وغالباً، ما يقوم المهتمون بملابس الملكة وأفراد العائلة المالكة إلى اقتناء الملابس خفيفة الوزن.

لبس جوارب مع نعال مطاطية

لمنع انزلاق الأحذية من أقدامهنّ، ترتدي النساء الملكيات مثل كيت مديلتون، جوارب بنعالٍ مطاطية، تساهم في التصاق الأحذية وتحافظ على ثباتها في القدم.

طلاء الأظافر لإخفاء المسكور منها

تعمدُ نساء العائلة المالكة إلى اعتماد ظلاء الاظافر الطبيعي، وغالباً ما يكون متناسباً ومتناسقاً مع لون البشرة، الأمر الذي يجعل من الصعب على الآخر معرفة ما إذا كانت أظافر الملكة مكسورة أم لا. وعلى الرغم من أن ذلك ليس حلاً مضموناً، إلاّ أنّ الأظافر المكسوّة بالطلاء الطبيعي، تبدو أفضل مما لو كان الطلاء نيوناً.

مصدر الصورة: thisisinsider.com

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