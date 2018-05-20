العائلة الملكية البريطانية تشكر الجمهور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدمت العائلة الملكية في بريطانيا بالشكر إلى كل من حضر أو شاهد زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

واصطف الآلاف من الناس في شوارع وندسور لمشاهدة الزوجين في يومهم الكبير ، بينما شاهد الكثيرون الحفل على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم.



انتهت احتفالات الزفاف بعشاء وعروض للألعاب النارية في Frogmore House ، بالقرب من قلعة وندسور.

وحضر مئتان من أصدقاء عائلة ميغان وهاري وأقرب أفراد العائلة الحدث الذي أقامه الأمير تشارلز.

كما شاهد أكثر من 13 مليون شخص التغطية التلفزيونية للزفاف الأشهر لهذا العام.

وعلى جانبي الطريق المتجه إلى قلعة ويندسور اصطفّ الآلاف، منهم من قضى الليلة في ويندسور ومنهم من حضر مبكراً ليكون ضمن شهود الزواج. تعدى الحضور العدد المتوقع بكثير وحسب تعليق مذيع «بي بي سي»: «لم يعد هناك مكان لقدم على الرصيف». الجماهير المحتشدة استمتعت بمراسم حافلة في يوم صيفي مشمس وعبر شاشات ضخمة تابعوا المراسم داخل الكنيسة وتعالت أصوات المحتفلين بالتعليقات والضحكات في مشهد بريطاني بحت.

استغرقت المراسم داخل الكنيسة نحو ساعة وحضرها 600 شخص بينهم أفراد العائلة المالكة من الملكة إليزابيث والأمير فيليب، إلى أبنائها الأمير أندرو وإدوارد والأميرة آن والأميرات بياترس ويوجيني وغيرهم.

وبعد أن أعلن كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، رئيس الكنيسة الأنغليكانية، اقتران العروسين، خرج العروسان من الكنيسة وتبادلا قبلة عند المدخل وسط تصفيق حار من الحشود، قبل انطلاقهما في تطواف بعربة تجرها جياد، ملقيَيْن التحية على الحشود.

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