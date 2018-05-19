هاري وميغان في قفص الزوجية الملكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أتم الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، زواجهما رسميا، في حفل مهيب حضره نخبة من نجوم بريطانيا والعالم، بالإضافة إلى مئات آلاف الأشخاص، الذين احتشدوا في بلدة ويندسور لتهنئة العروسين.



مع بزوغ فجر اليوم وشروق الشمس على جدران القلعة الصخرية العتيقة، قلعة وندسور، بدأت الحشود المتحمسة بالوقوف وراء حواجز اكتسى الكثير منها بالأعلام البريطانية والأمريكية وصور العروسين الأشهر لهذا العام الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العهد البريطاني والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

أكثر من 100 ألف شخص احتشدوا في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن في ظل إجراءات أمنية مشددة.

مع بداية مراسم الزفاف بدأ توافد الآلاف من الضيوف ومشاهير هوليود إلى قلعة وندسور، وكان من بين أوائل الضيوف أوبرا وينفري وجورج وأمل كلوني وديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، كما حضر مجموعة من زملاء ميغان في مسلسلها الأخير سوتس الذي حظيت من خلاله على شهرة واسعة.

كنيسة سان جورج، والتي تعود للقرن الـ15 كانت شاهدة على إعلان الأمير هاري وميغان زوجان رسميا، بعد أن دخلت ماركل الكنيسة بمفردها ثم رافقها الأمير تشارلز والد هاري وولي العهد البريطاني عبر ممشى الكنيسة لتغيب والدها توماس ماركل عن الزفاف لأسباب صحية.

وفي مظاهر حداثية بالنسبة لأفراد العائلة المالكة، أرتدى الأمير هاري خاتما فيما جرت العادة أن لايرتدي كبار أفراد العائلة المالكة في بريطانيا خاتم الزواج.

ولعل أبرز مايهم العروس في حفل زفافها هو تواجد وصيفاتها معها، إلا أن ماركل اختارت الأميرة تشارلوت والأمير جورج أبناء الأمير ويليام وعدد من الأطفال ليكونوا بدلا من الوصيفات ويرافقونها في ممشى الكنيسة.

أما الأمير ويليام فكان حاضرا بصفته اشبين العريس هاري.

حفل الزفاف الذي تابعه الملايين حول العالم، قدرت تكلفته بـ 45 مليون دولار، أكثر من 40 مليون منها خصصت فقط للإجراءات الأمنية وحدها، و 300 ألف دولار على دعوات حفل الزفاف، أما الأمر الذي تتمنى معظم النساء معرفته هو سعر فستان العروس فقد قدرت تكلفته بـ430 ألف دولار.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف استقل الزوجان عربة في موكب عبر وندسور، لتحية مئات الآلاف الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم خصيصا للمشاركة في هذه المناسبة وتهنئة هاري وميغان.

وتوجه الزوجان بعدها إلى حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة نفسها، تمهيدا لحفل عشاء مسائي في قصر فروجمور هاوس مع حوالي 200 ضيف.

قصر بكنغهام كان قد أعلن أن ملكة بريطانيا إليزابيث منحت هاري لقب دوق ساسكس مما يعني أن الممثلة الأمريكية أصبحت دوقة أيضا بعد مراسم الزفاف.

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