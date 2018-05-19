30 مليون إسترليني.. تكلفة تأمين الزفاف الملكي البريطاني

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

تأمين حفل زفاف الاسطوري لنجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، وخطيبته الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل يعد الأغلى عالميا مقارنة ببقية المناسبات الملكية، وسط توقعات بأن يسهم الزفاف الملكي البريطاني في إنعاش اقتصاد بريطانيا بصورة كبيرة. التقرير التالي والتفاصيل بالارقام حول تكلفة الإجراءات الأمنية .

زفاف ملكي بامتياز لفت انظار العالم منذ لحظة تحديد موعده.. فبينما يعتبره البعض عبارة عن قصة خيالية، يعتبره بعض السود من البريطانيين خطوة نحو انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة، في حين أنه بالنسبة لفريق ثالث غير مهم من الأساس، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين لن يهتموا بمشاهدة الحفل اساسا.

بين هذا وذاك، وجه اخر يرسم خلف هذه المناسبة المبهجة ، وجه يتجسد في الطوق الحديدي المشدد للإجراءات الأمنية، التي قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ مثل هذه المناسبات، إذ ستكلف نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني عن الإجراءات الأمنية التي شهدها زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون، خاصة وأن المملكة المتحدة تعرضت لهجمات إرهابية في الآونة الأخيرة، منها هجمات على جسر لندن وجسر وستمنستر ومانشستر أرينا.

حالة من الطوارئ دخلت فيها بريطانيا مع اعلان موعد الزواج..حيث اشارت التوقعات إلى أن اكثر من مئة شخص سيكونون فى الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن، حيث يوجد بالمدينة أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

الوجه المفرح لهذا الزواج.. فاقت تكاليف تحقيقه حاجز الـ32 مليون جنيه إسترليني، منها نصف مليون جنيه إسترليني، تكلفة فستان العروس، بينما بلغ سعر كعكة الــزواج 87 ألف جنيه إسترلينى اي حوالي 100 ألف دولار، فيما حازت تكلفة تأمين الإحتفال على الحصة الأكبر من التكاليف.

هذه التكاليف تقابلها مداخيل مرتفعه تدخل للخزانة البريطانية، قد تصل الى 80 مليون جنيه استرليني ، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه تجار التجزئة وأصحاب الفنادق للتربح من وراء الزفاف الملكي.

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