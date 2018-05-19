ماذا تعرف عن قلعة وندسور التي ستشهد حفل زفاف "هاري وميغان"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يقام اليوم حفل زفاف الأمير هاري، وميغان ماركل، في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور البريطانية الشهيرة، التي تمتلك تاريخًا حافلًا.

تقع القلعة في مقاطعة بيركشاير ببريطانيا، وكانت محل سكن العائلة المالكة لأكثر من ألف عام، وحاليًا هي المكان المفضل لقضاء العطلات لدى الملكة إليزابيث الثانية، بحسب الموقع الرسمي للقلعة.

وتبلغ مساحة القلعة ما يقرب من نحو 45 ألف متر مربع، وتحتوي على نحو ألف غرفة، كما تشغل 13 فدانًا من الأراضي البريطانية.

وتقع القلعة على قمة شديدة الانحدار، وحدائقها محدودة الحجم، أما الحديقة الرئيسية فممتدة من ناحية الشرق، وتشمل زوجين من المزارع بجانب الأكواخ العقارية التي يوجد بها الموظفون.

وبُنيت القلعة في القرن الحادي عشر، وذلك بعد غزو إنجلترا من قبل ويليام الفاتح، لكن القلعة الحالية ارتفعت بعد سلسلة من مشروعات البناء فيها على عدة مراحل، وبلغت ذروتها في أعمال إعادة الإعمار بعد حريق طالها في سنة 1992.

وكانت القلعة تحمي العائلة المالكة من قصف الألمان على إنكلترا خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لموقع القلعة الرسمي، فإنها أكبر وأقدم قلعة مسكونة في أوروبا، ويحلق حول القلعة العَلم البريطاني عندما توجد الملكة البريطانية بها، وستشهد هذا العام مجموعة توسيعات بنائية.

وتشهد القلعة الشهيرة إقبالًا من الساسة في بريطانيا، أبرزهم الأمير فيليب، خصوصًا في المناسبات مثل الكريسماس.

وتضم القلعة جزءً كبيرًا من المجموعة الملكية الفنية، مثل أعمال من الفنانين دافنشي وميكلانجيلو وهوجارث وفيرمير، والتي تزين جدران القلعة من الداخل.

ويوجد بالقلعة ضريحًا ملكيًا، وهو مدفن في دير وستمنستر المحق بالقلعة، مدفون فيه هنري الثامن ملك إنجلترا الراحل وزوجته جين سيمور، الزوجة الوحيدة التي وضعت له ابنًا.

وتتزين القلعة بمجموعة من الحراس في زيهم الأحمر وقبعاتهم السوداء، وفي الأغلب تتوقف السيارات من الزحام نتيجة تغيير الحراسة، ويقع هذا التغيير غالبًا في الحادية عشرة صباحًا في معظم أيام الشهر.

وإذا أردت أن تأخذ جولة في أنحاء القلعة فسيكلفك هذا ساعتين ونصف الساعة إلى ثلاث ساعات.

وللقلعة مواعيد محددة لفتحها للجمهور في السنة، وهي من الأول من نوفمبر إلى 28 فبراير، وذلك من التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، حتى الرابعة والربع بعد الظهر، ومن الأول من مارس إلى 31 أكتوبر، من التاسعة والنصف صباحًا حتى الخامسة والربع بعد الظهر. ويصل سعر تذكرة الدخول للبالغين 22 جنيه إسترليني.

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