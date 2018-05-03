عربة ملكية بدون سقف لموكب زفاف الأمير هاري

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

بعد اختيارهما لعربة ملكية من دون سقف، يتوق الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل إلى موكبهما عبر وندسور بعد زفافهما هذا الشهر.



ويستقل الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته الأميركية عربة بأربع عجلات خلال جولتهما في أنحاء المدينة بعد مراسم الزفاف في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث غرب لندن يوم 19 مايو (أيار) الجاري.

وسيأخذ الموكب العروسين من القلعة في جولة عبر وندسور قبل أن يعيدهما إلى لونج واك، وهو طريق شهير محاط بالأشجار يقود إلى بوابات القلعة.

وقال قصر كينسنغتون في بيان: «الأمير هاري والآنسة ماركل يتوقان بشدة لهذه الرحلة القصيرة التي يأملان أن تتيح لهما التعبير عن امتنانهما لكل من تجمعوا في وندسور للاستمتاع بأجواء هذا اليوم الخاص».

وهناك أكثر من 100 عربة في مجموعة العربات الملكية التي تجرها الخيول بينها خمس عربات من طراز لاندو المكشوف. واستخدم هاري إحدى هذه العربات خلال زفاف شقيقه الأكبر ويليام على كيت ميدلتون عام 2011.

وقال قصر كينسنغتون إن خيول وندسور الرمادية ستجر العربة وسيرافقها أفراد من فرقة الخيالة الملكية.



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