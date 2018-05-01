بسبب الحرارة فتح باب الطوارئ في الطائرة وكاد يتسبب في كارثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأسف، تسبب سلوك أحد الركاب بإجلاء طارئ لجميع الركاب من على متن طائرة في مطار جنوب غرب الصين، والسبب يرجع إلى قيام هذا الراكب بفتح باب الطوارئ، للحصول على بعض الهواء النقي. ويقول الرجل الذي يدعى "تشن"، إن "المقصورة كانت حارة جدا ومكتظة، وهذا ما جعله يشعر بالرغبة بالحصول على بعض الهواء النقي، وهو ما دفعه إلى فتح مخرج الطوارئ بعد هبوط الطائرة"..

بعد هذا الحادث، اعتقل هذا الراكب وتم إيداعه السجن لمدة 15 يوما، وتقول شركة "لاكي إيرلاين" الصينية، إنها ستتقدم بشكوى تطالب فيها بتعويض من المذنب، وفق صحيفة " دايلي ميل" البريطانية.

في التفاصيل، وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار "ميانيانغ نانجاو" يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، بعد رحلة دامت ساعتين و40 دقيقة، ونشر المطار بيانا حول فتح السيد "تشين" باب الطوارئ على الجانب الأيسر من الطائرة، حيث كان الركاب الآخرون على وشك المغادرة..

خلال التحقيق معه، إدعى "تشين" أنه لا يملك أية فكرة عن باب كابينة الطائرة، "في الوقت الذي قالت إدارة الطيران المدني، إن هذا التصرف غير المسؤول، تسبب في تأخير كبير، فضلا عن خسائر تقدر بنحو 100 ألف يوان صيني (15 ألف دولار)"..

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