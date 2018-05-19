حشود غفيرة تستعد لحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

جمعت الحشود اليوم في مدينة وندسور البريطانية لمتابعة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل السبت 19 أيار / مايو.

وتجول الأمير خارج أسوار قلعة وندسور العتيقة اليوم الجمعة عشية زفافه إلى الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، بحسب "رويترز".

وشارك الأمير هاري برفقة شقيقه الأمير وليام في جولة وتفاعلا مع المهنئين المتحمسين الذين لوحوا بالأعلام البريطانية قبل ساعات من مراسم الزفاف الباذخة التي ستجرى غدا السبت.

وأعطت واحدة من بين الحشد دمية على شكل دب للأمير خلال الدقائق العشر التي تنزه فيها قبل أن يلوح الشقيقان للمهنئين ويعودان للقلعة وسط هتافات الحشد "نريد هاري". ومن المقرر أن يقضيا الليلة في فندق فاخر قريب.

جاءت جولة الأميرين فيما وضعت بريطانيا اللمسات النهائية على خطط مراسم الزفاف الملكي في القلعة الواقعة غربي لندن والتي أقامت فيها العائلة الملكية لنحو ألف عام.

وسيتزوج هاري (33 عاما) من الأمريكية ماركل (36 عاما)، نجمة مسلسل (سوتس) التلفزيوني، في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة في قلعة وندسور. وتبدأ المراسم غدا السبت في الساعة 11:00 تقريبا بتوقيت غرينتش.

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