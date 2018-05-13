أسقف أمريكي يلقي كلمة حفل زفاف "هاري" و "ميغان" بطلب منهما

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لم تبقى سوى بضعة أيام عل زواج الأمير "هاري" حفيد الملكة اليزابيث الذي يحتل المركز السادس في ترتيب ولاية العرش من ميغان ماركل التي تلعب دور بطولة في الدراما التلفزيونية الأمريكية (سوتش) في قلعة وندسور مقر العائلة المالكة البريطانية لما يقرب من 1000 عام..



في هذا الصدد، طلب الأمير البريطاني "هاري" وخطيبته الممثلة الأمريكية "ماركل" من أسقف أمريكي كبير إلقاء كلمة في حفل زفافهما السبت القادم، وقال قصر "كينزنجتون" "إن الأسقف مايكل بروس كاري سينضم إلى جوستين ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية للمشاركة في الزفاف المتوقع أن يشاهده ملايين الأشخاص حول العالم"، وفق "وكالة رويترز..

وفي بيان له، قال كاري "الحب الذي جمع بين الأمير هاري وميجان ماركل وسيربطهما سويا أصله ومصدره الله وهو مفتاح الحياة والسعادة.. لذا فنحن نحتفل ونصلي من أجلهما اليوم"، في ذات السياق، أفادت أنباء بريطانية "أن ويلبي رئيس أساقفة "كانتربري" قام بتعميد ماركل في مارس/ آذار الماضي، والكنيسة الأسقفية ومقرها الولايات المتحدة هي عضو تأسيسي في الطائفة الأنجليكانية العالمية التي تعد كنيسة إنجلترا وهي الكنيسة الأم لها..

الجدير بالذكر، أن الأسقف "كاري" هو الأسقف السابع والعشرين والرئيس الحالي للكنيسة الأسقفية وكان أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى هذا المنصب عندما انتخب في عام 2015، وسيشرف "ويلبي" على تبادل كلمات الوعود في حين سيدير المراسم نفسها عميد "وندسور"..

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