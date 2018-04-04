قبل الأمير هاري وميغان ماركل.. نظرة لحفلات الزفاف الملكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

بينما ينتظر العالم الزفاف الملكي الكبير القادم للأمير هاري وميغان ماركل المقرر إقامته في 19 أيار – مايو القادم.





دعونا ننظر إلى أفضل حفلات الزفاف الملكية التي تم إقامتها عبر التاريخ..

- الأمير ادوارد من واليس سيمبسون، يونيو 1937

تنازل دوق وندرسو عن العرش ليتمكن من الزواج بالسيدة سيمبسون



- الملكة إليزابيث وفيليب مونتباتن، 20 نوفمبر 1947

أقيم حفل زفاف الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، دوق إدنبره، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة. وكانت الملكة تبلغ من العمر 21 عاما.



- الأميرة مارجريت وأنتوني أرمسترونج جونز ، 6 مايو 1960

تزوجت الأميرة مارجريت، الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث، من المصور أنتوني أرمسترونج جونز في وستمنستر أبي. ويعتبر أول زفاف ملكي يبث على التلفزيون.



- الأميرة آن والكابتن مارك فيليبس، 14 نوفمبر 1973

الإبنة الوحيدة للملكة اليزابيث الثانية، اعتبر الزواج مثيرا للجدل لآن مارك كان من عامة الشعب، وتم الطلاق بينهما عام 1992.



- الأمير تشارلز والأميرة ديانا سبنسر، 29 يوليو 1981

شوهد الحفل مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، مع وجود مليوني متفرج يصطفون في الشوارع. أصبح ثوب ديانا أيقونة، يزيد عن 24 قدمًا من التفتة المصنوعة من الحرير العاجي.



- الأمير اندرو من سارة فيرغسون، يوليو 1986

تزوج دوق يورك الإبن الثاني للملكة اليزابيث من سارة فيرغسون في وستمنستر أبي في لندن.



- الأمير إدوارد وصوفي ريس جونز، 19 يونيو 1999

الأمير إدوارد هو أصغر ابناء الملكة اليزابيث، ولم تتم دعوة أي سياسيين كما لم يكن للجيش أي دور في ذلك اليوم. يقال أن ثوب ريس جونز، الذي صممه سامانثا شو، مزين بـ 325 ألف لؤلؤ وحبات كريستالية.



- زواج الأمير ويليام من كيت كيدلتون، 29 ابريل 2011

سيتزوج الأمير هاري وماركل بعد أكثر من سبع سنوات من حفل زفاف دوق ودوقة كامبريدج في دير وستمنستر. كان حفل زفاف وليام وكيت حدثًا ضخمًا، إذ تم بثه إلى أكثر من 180 دولة لما يقدر بنحو ملياري شخص حول العالم.

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