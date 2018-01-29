ميغان ماركل تخطط لكسر التقاليد الملكية

أخبارالآن | لندن - بريطانيا ( وكالات )



تخططُ ميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري أن تلقىَ خطابا خلالَ حفلِ زواجها.

وتكسرُ ماركل بذلكَ التقاليد الملكية، حيث تتحدثُ في الحفل الذي يلي الزفاف في 19 مايو/ آيار المقبل، حسب صنداي تايمز البريطانية.

وتلقي ميغان خطابا يتضمنُ تحية إلى الأمير هاري، وتقدمُ خلالهُ أيضا الشكر للعائلةِ المالكة.

ويحضر حفل زفاف ميغان وهاري حوالي 800 مدعو. ويقام الحفل في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور.

وكان الأمير هاري وصيف شقيقه الأمير ويليام وقت زواجه عام 2011، لكن هاري لم يختر وصيفه بعد.

إلى ذلك كشفت صديقة مقربة من العائلة الملكية في بريطانيا، أن الأمير هاري، كان يتردد في التعارف بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سعت الممثلة الأمريكية لتعريفه بخطيبته ميغان ماركل.

وذكرت فيوليت فون ويستهولز، وهي صديقة قديمة للأمير هاري منذ عدة سنوات، لموقع قناة "!E" الأمريكي، أنها هي التي دبرت لقاءه بخطيبته وزوجته المستقبلية ميغان ماركل.

وقالت وستهولز: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في ترتيب موعد مع فتاة، ولا يستطيع الانطلاق من خلال تطبيق التعارف "تيدال"، مثل سائر الناس، لكونه شخصية عامة، وكان مستعدا لمقابلة إحداهن، ولكن كان من الصعب عليه العثور على الشخص المناسب".

وأشارت فيوليت، إلى أنه بواسطة عملها في إدارة العلاقات العامة في شركة "رالف لورين" للملابس، تعرفت بميغان ماركل.

وتقول فيوليت عنها: "كانت ميغان جزءا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بسهولة".

وفيوليت فون ويستهولز هي ابنة بارون، وصديقة مقربة من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وتمتلك مهارة في تخصصها المهني في العلاقات العامة وبالتالي التوفيق بين طرفين، بحسب موقع "E!".

وما يؤكد على صحة شهادة فيوليت، هو تصريحات العروسين ميغان ماركل والأمير هاري، لمحطة "بي بي سي" البريطانية مؤخرا، حول كيف كان لقاؤهما الأول، فأكدا أنه كان من خلال صديقة مشتركة، رتبت لهما موعدا.

وسيحتفل الأمير هاري وميغان ماركل بزفافهما في شهر مايو/أيار المقبل





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