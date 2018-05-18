كعكة زفاف الأمير "هاري" و "ماركل" ستكسر كل الأعراف

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

انهمك ستة خبازين في إعداد كعكة زفاف الأمير "هاري على "ميجان ماركل" على مدى خمسة أيام، حيث تظهر بمظهر يكسر كل الأعراف، ولا تشبه كعكات الزفاف الماضية، في هذا الصدد قالت "كلير بتاك" مصممة الكعكة

إن تصميمها أقرب إلى "البناء" منه إلى كعكة الزفاف التقليدية، لكنها لم تسهب في التفاصيل، وقرر هاري وماركل كسر تقليد كعكة الفواكه واختارا بدلا منها كعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة

بأزهار نضرة، وفق وكالة "رويترز"..

وأضافت "عندما سئلت في البداية تقديم فكرة للكعكة طرحت مجموعة من النكهات والتصميمات واتخذ الاثنان القرار معا"، وأشير في وقت سابق أن "بتاك" تنحدر أساسا من كاليفورنيا، وعملت لدى (شي بانيس) في بيركلي قبل أن

تنتقل إلى لندن. وبدأت عملها الخاص بالطهي في المنزل وبيع كعك في كشك لعرض السلع في متجر "برودواي" في شرق لندن، وقالت "إنه لشرف أن يُطلب مني ذلك لأنني أخبز منذ أن كنت طفلة صغيرة وهذا هو حلمي"..

الجدير بالذكر، أن مراسم زواج الأمير "هاري" حفيد الملكة إليزابيث بالممثلة الأمريكية "ماركل" سيتم غدا السبت في كنيسة القديس جورج التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر بقلعة "وندسور"..

مصدر الصورة (موقع wionews)

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