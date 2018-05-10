احتفالا بزفاف الأمير هاري.. "كعك ملكي" في واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

احتفالا بالزفاف المرتقب للأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل المقرر في لندن بتاريخ ال 19 من شهر مايو أيار الجاري.. "كعك ملكي" في متجر حلوى بواشنطن.

ويقدِم المتجر الذي حظي باهتمام وسائل ِ إعلام ٍ محلية بفضل المذاق المميز لمنتجاته، 12 قطعة َ "كعك ملكي" منها اثنتان منقوشتان على شكل زهر ِ البيلسان الليموني.

وقالت إحدى الشقيقتين وتدعى صوفي لامونتين "عندما علمنا أن نكهة كعكة زفاف هاري وميجان هي زهر البيلسان الليموني كان علينا تقديم شيء مميز في جورج تاون كب كيك احتفالا (بهذه المناسبة)".

وأشاد زبائن كانوا داخل المتجر بهذا المذاق الذي هو بالأساس أوروبي.

وقالت جورجينا أرجامونت "تبدو شبيهة بهما، أليس كذلك؟" في إشارة إلى هاري وماركل.

وقالت لامونتين إن الزفاف يحظى باهتمامها الخاص هي وشقيقتها. وقالت "نشأنا في كندا... ونحن نطالع (أخبار) الأميرة ديانا. منذ أن كنا فتاتين صغيرتين كان لدينا اهتمام كبير بكل أخبار العائلة المالكة".

اقرأ أيضا:

تفاصيل وتكلفة زواج الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل (فيديو)







