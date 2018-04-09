تفاصيل وتكلفة زواج الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

أعلن قصر كينغستون في بريطانيا أن الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل الأمريكية سيتزوجان يوم "19 مايو" 2018. وأكد الإثنان خطوبتهما في نوفمبر و قالا إن حفلا دينيا سيقام في كنيسة القديس جورج بقصر ويندسور التاريخي. ويترقب ملايين الناس حول العالم هذا الحدث المنتظر لرصد تفاصيل الزفاف الملكي، وعلى الأرجح مقارنته بزفاف الأمير ويليام وكايت ميدلتون الذي جرى قبل سبعة أعوام، وتحديدا في 29 أبريل 2011.

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الموسيقى

ألمحت ميل بي، إحدى فتيات فريق "سبايس غيرلز"، إلى أن فتيات الفريق سيجتمعن مجددا في الزفاف الملكي. من جهة أخرى، ألغى السير إلتون جون حفلتين له في لاس فيغاس بهدف المشاركة في الزفاف الملكي، وسط تكهنات عن احتمال كبير لأدائه بعض المقطوعات الشهيرة.

الفستان

المصممة الكندية جيسيكا مولروني، صديقة ميغان، تدير متجرا لفساتين الأعراس في تورونتو، كندا. ولذلك، تساعد صديقتها على اختيار فستان زفافها.ثمة احتمال كبير أن تختار ميغان فستانها من المصمم "إيرديم"، إذ سبق وأعلنت في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أن "إيردم" هو مصممها المفضل منذ أعوام عدة.

شهر العسل

يأمل الأمير هاري وعروسه ميغان ماركل في أن يبقى مقصدهما سريا خلال إجازة شهر العسل. فهما يريدان حتما الاستمتاع بلحظات الهدوء والرومانسية بعيدا عن ضوضاء الزفاف.بوستوانا، العزيزة جدا على قلب الأمير هاري والتي شهدت على ولادة قصة الحب بينه وبين ميغان، تبقى خياراً وارداً لقضاء شهر العسل.

التكاليف

من المرجح أن تصل تكاليف هذا الزواج الى 58.3 مليون دولار أي ما يزيد عن 22 مليون دولار أكثر من حفلات زفاف الأمير وليام وكيت. و ستتكلف الملكة اليزابيث بجميع هذه التكاليف.التوقعات تشيركذلك إلى أن هذا الحدث سيضخ ما يقارب 500 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني و ذلك لتدفق السياح على بريطانيا من كافة أنحاء العالم.

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