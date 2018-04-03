بعد 9 سنوات زواج.. ما سبب إنفصال نجمي هوليوود تشانينغ وجينا؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلن نجما هوليوود " تشانينغ تاتوم " الممثل والمنتج الأمريكي و زوجته الراقصة والممثلة الأمريكية " جينا ديوان " خبر إنفصالهما بعد زواج دام حوالي 9 سنوات، وفقاً لما نشرته صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية.

الثنائي الشهير كشف مؤخراً عن خبر الإنفصال، وإتخاذ الإجراءات الرسمية للطلاق، على الرغم من الإبنة التي يتشاركانها والتي ستبلغ من العمر 5 سنوات في 31 مايو المقبل.

كل منهما نشر صورة بيان عبر حساباتهما الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير "إنستغرام"، متوجهين لجمهورهما بالقول: " لقد اخترنا بحب أن ننفصل ، لقد وقعنا في الحب منذ عدة أعوام، وحظينا برحلة سحرية معا"..

وأضافا " لم يتغير شيء بشأن مقدار الحب المتبادل بيننا، ولكن الحب مغامرة جميلة تأخذنا في مسارات مختلفة".

وأوضحا "لا زلنا عائلة واحدة وسنبقى دوماً والديْن نكرّس كل وقتنا لإبنتنا "ايفرلي" ونشكركم مسبقاً على احترامكم سريّة وخصوصيّة عائلتنا ".

ويقال أن سبب إنفصالهما يرجع إلى جداول أعمالهما الممتلئة، إذ أنّ الوقتَ الذي يمضيانه في مواقع تصوير أفلامهما بدأ يرتد سلباً منذ فترة على الأجواء الأسريّة التي حاولا على قدر إستطاعتهما تعزيزها وإيلاء كل الأهميّة لها.

ويذكر أن النجم العالمي تشانينغ تاتوم قد التقى بجينا ديوان، خلال تصوير فيلم "ستيب اب" عام 2006، وتزوجا في يوليو (تموز) 2009.

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