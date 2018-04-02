موعد بين "ويل سميث" والروبوت "صوفيا" كيف انتهى؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لا أحد ينكر ان للنجم الهوليوودي المشهور "ويل سميث" جاذبية معينة ولكن يبدو ان سحره لا يعمل على الجميع، خصوصا على الروبوت "صوفيا" وهي الروبوت الإجتماعي الأكثر تطوراً في العالم.



مؤخرا نشر سميث مقطع فيديو على قناته على يوتيوب بعنوان: موعد مع "صوفيا" الروبوت، بحسب ما ورد في "Time".



حاول سميث ملاطفة صوفيا وجذب انتباهها، وصوفيا القادرة على القيام بأكثر من 62 تعبير وجهي، جعلت جهود الممثل الشهير الرومانسية صعبة للغاية.



وعندما انحنى أخيراً محاولاً تقبيلها جاوبته مسرعةً: "لقد تعرفنا على بعضنا للتو" وصدّت محاولته، الأمر الذي ترك ويل سميث في حيرة من أمره.

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