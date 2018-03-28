هل تتوقع من أن ثعبان يبتلع غزالاً بالكامل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إنتشرفيديو مذهلا تم تصويره في أندونيسيا على مواقع التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، وهو يبتلع غزالاً بالكامل، وهي وجبة تكفيه لمدة عام كامل ، و يظهر أن الثعبان لم يأكل من حوالي عام، وقد خرج للصيد، باحثاً عن فريسة ضخمة، تسد جوعه على مدى الأشهر الـ12 القادمة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويعد الثعبان الشبكي العملاق أطول أنواع الثعابين في العالم، ويصل طوله إلى نحو 30 قدماً، و وزنه يتجاوز 135 كجم، يوجد في الغابات المطيرة، في جنوب شرق آسيا، وهو ثعبان ليلي يطارد في الليل فقط، فهو يتغذى على القرود والفئران والغزلان... مثل الثعابين الأخرى من خلال الضغط على فريستة حتى تتوقف عن التنفس.

وتحت جنح الظلام، طارد الثعبان الضخم غزالاً رمادياً على حافة الغابة، وتمكن من الإمساك به، قبل أن يغرس أنيابه الحادة في جسد الفريسة، ثم إلتفى حول الغزال ، ليخنقه ويبدأ بابتلاعه.

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