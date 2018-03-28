حلول لزيادة تركيزك في العمل!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

الردَ على الرسائل الإلكترونية والتحدث عبر الهاتف وتصفح مواقع التواصل الإجتماعي… كلها من بين الأمور التي تـُفقدك كامل تركيزِّك خلال العمل وتمنعك من إنهاء المهمات اليومية المترتبة عليك . هذا يعني أن التركيز خلال التواجد في العمل قد يكون في بعض الأحيان شبه مستحيل. ما الذي يجعل هذه المهمة سهلة ً وغير مستحيلة..

تناولي سناك غني بالأوميغا 3: تؤكد الدراسات العلمية أن تناول مادة الأوميغا 3 يساعد في زيادة التركيز بشكل كبير جداً. خلال تواجدك في العمل، قومي بتناول أنواع من السناك تحتوي على هذه المادة لزيادة مستوى التركيز. ومن بين الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 والتي يمكن تناولها كوجبة من السناك نذكر الجوز او بذور اللقطين.

مارسي رياضة التمدد كل ساعتين لمدة خمس دقائق: التعب وأوجاع الرأس والعنق تفقدك تركيزك عند التواجد في العمل. لذا من الضروري أن تمارسي بعض تمارين التمدد التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في جسمك وترفع من تركيزك مجدداً.

خذي نفساً عميقاً: يلعب التنفس دور كبير في زيادة عملية التركيز وبالتالي ننصحك بأخذ نفس عميق عند التواجد في العمل للشعور بالهدوء والإسترخاء وإعادة التركيز إلى ذهنك.

أغلقي بريدك الإلكتروني وهاتفك الجوال: إذا كان لديك عدد من المهمات لإنجازها ما عليك سوى إغلاق هاتفك الجوال وبريدك الإلكتروني والتركيز فقط على المهمة التي عليك إنجازها لإنهائها بأسرع وقت ممكن.

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