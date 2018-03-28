حدث ثوري يقام بدبي ولأول مرة عالميا.. "أزياء وتصاميم" محتشمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

برعاية " مركز دبي لتطوير الأقتصاد الإسلامي" يقوم مجلس التصاميم والموضة الإسلامي بإطلاق الحدث الثوري الأول من نوعه على مستوى العالم للموضة والتصاميم المحتشمة بعنوان "Prêt­àcover" ممر المشترين (PAC­BL)، هذا الحدث الفريد سيقام في مدينة دبي، منطقة السيتي ووك في تاريخ ٢٨ مارس الى ٢من أبريل.

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على مدى أكثر من ٦أيام، أكثر من ٣٠مصمم و فنان عالمي من كافة أرجاء الكرة الأرضية سيجتمعون جنباً لجنب مع عدة ماركات معروفة ليتفاعلوا ويتواصلوا مع المستهلكين المهتمين بفئة " الازياء المحتشمة"، لبناء ودعم هذا القطاع وتعزيز القدرة الانفاقية.

إن مجلس التصاميم و الموضة الإسلامي"، وبصفته المنصة السبَاقة على مستوى العالم للأزياء المحتشمة، يسعى من خلال مشروعه (PAC­BL) لإطلاق خدمات تدعم الرؤية الحكومية لجعل دبي عاصمة الإقتصاد الإسلامي في العالم. إن المستهلكين المسلمين ينفقون مايقدر بحوالي ٢٧٢دولار أمريكي على الملابس المحتشمة، وعليه فان القطاع يهدف الى تحقيق نمو في القدرة الاستهلاكية لبلوغ ٣٢٢دولار امريكي لعام ٢٠١٨. مما سيتيح لنا الفرصة النوعية للوصول الى الاسواق العالمية باسلوب اكتر تعاضضا والذي بدوره سيستقطب مزيد من التعاون من كافة الأقطاب بهدف تقوية وتعزيزتوقعات وامكانيات الجميع قدر المستطاع.ان مؤشر النجاح لاي سبق هو الاستفادة والمنفعة التي يجلبها هذا الحدث ليس فقط الى أفرقاء القطاع ولكن ايضا الى الى القطاع نفسه بشكل شامل بما في ذلك أصحاب المصالح الاساسيين. كما أننا نعتقد بان كل شيء سيسير على اتم وجه عبر المشاركة في عرضنا التوري العالمي " للأزياء والتصاميم المحتشمة" Prêt­àcover. صرحت السيدة عليا خان رئيسة مجلس التصاميم والموضة الإسلامي IFDC.

بريادة وابتكار، وعبر مفهوم مختلف وجديد كلياً في عالم الموضة وتصاميم الأزياء ، يقدم PAC­BL ولأول مرة وبدون سابقة عرض أزياء "بتكنولوجيا متقدمة" مما سيسمح للمصممين من خلاله اغماس المشاهدين في عالم التصاميم عبر خاصية Video mapping وondeo projectiVi، كل مساء من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساء.

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بالإضافة الى ذلك، هناك العديد من المغرياة مثل جلسات التسوق الحصرية، مقابلة وجه لوجه مع ابرز المصممين للموضة المحتشمة، وفنانين استثنائيين مختارين من قبل هيئة "ساحة الفننين" المنظمة من قبل فندق "بولمان" بالشراكة مع IFDC، الجوائز ومسابقات ورشات عمل للمهن مقدمة من قبل شركة "هوب سكوتش" المختصة في توفير فرص عمل مرنة للنساء المقيمات في دولة الامارات.

الوكيلان والشركاء، طيران الامارات، اوستن مارتن، ناري سكين (أول شركة متخصصة بإنتاج منتجات حلال للبشرة)، فنادق بولمان، ذي موديست، فاشن فالفت، وأكثر. المصممين المشاركين هم من مختلف الاقطاب والفئات بما في ذلك فئة الازاياء الراقية، الملابس الجاهزة، الملابس اليومية، ملابس رياضية، اكسسوارات وملابس اطفال.

وللتأكيد على أهمية هذا القطاع والخدمات التابعة له، فان كل من اهم الاسماء التالي ذكرها أكدت انضمامها ومشاركتها مثل أرماني اكستشاينج ، BHV لو ماريه، بلوومينغ دايلز، اوناس، نمشي، شلهوب وأكثر. الحضور المسجليين مسبقا سيكونوا مؤهلين للفوز بهدية استثنائية من هذه الماركات.

PAC­BL سيضع اسسس جديدة للموضة العالمية وعروض التصاميم بالاضافة الى انه سيكون المكان لعرض الاعمال الفنية التابعة ل "ساحة الفنانين" لفندق بولمانبالشراكة مع IFDC الذي بدوره سيشهد عرض اعمال فنية لمعارض فريدة انشأت في فنادق بولمان لهذا الحدث، كما ان عدد من الفنانين سيعرضون اعمالهم في PAC­BL.

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