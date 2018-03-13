الازياء الخاصة بالرجال لموسم الصيف القادم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

من أهم مكونات الاطلالة الجذابة عند الرجال هي التّصاميم والملابس التي يَختار اعتمادها، فهي تدل على شخصيته بشكل كبير وتحدد أسلوبه.

تختلف الاساليب عند الرجال وتنقسم إلى قسمين، الاول وهو الاسلوب الكلاسيكي الراقي والثّاني هو الاسلوب الكاجيوال واليومي. في الحالتين، لا يجب أن يَبتعد الرجل عن صيحات الموضة الجديدة والعصرية كما عليه أن يتقبل بعض القصات والقطع التي ترفع من مستوى اطلالاته .

للحديث عن الموضوع معنا في الاستديو مستشارة المظهر عليا الادريسي.

اقرأ أيضا:

إختيار سامراء عاصمة العراق الإسلامية