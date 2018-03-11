الحكم بالسجن على "أكثر شخص مكروه في أمريكا" سبع سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

حُكم على مارتن شكريلي الذي كان يطلق عليه يوما ما الرجل الاكثر كُرها في أمريكا بالسجن سبع سنوات لارتكابه غش المستثمرين.

والمحكوم عليه، كان أحد أباطرة صناعة الدواء، ومتهم بالاحتيال على مجموعة كبيرة من رجال أعمال ومستثمرين بالبلاد.

وذكرت وكالة “سي إن بي سي” الأمريكية أن المتهم انفجر باكيا خلال جلسة المحاكمة، فور إصدار الحكم عليه.

ويحاكم “شكريلي” بتهمة إرسال بيانات حسابات مغلوطة للمستثمرين، بينما كان يتكبد خسائر كبيرة في صندوقي استثمار كان يديرهما، كما اشتهر بسمعة سيئة عام 2015 لرفعه أسعار أدوية حيوية للمرضى بدرجة جنونية.

واعتذر “شكريلي” خلال المحاكمة قائلًا، “ليست هناك مؤامرة لإسقاطي. أنا من أسقطت مارتن شكريلي بتصرفاتي المخزية والمشينة”.

وشهد عام 2015، رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة فارما برو لصناعة الأدوية، سعر عقار داربريم المضاد للأمراض الطفيلية بنسبة 5000% ليصل سعره إلى 750 دولارًا للقرص الواحد.

ويستخدم هذا الدواء في علاج مرضى الإيدز والحوامل وأمراض الشيخوخة، لتسير باقي الشركات على نهجه، ليتم منح شكريلي لقب “أكثر شخص مكروه في أمريكا”.

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