السلطات الأمريكية تلقي القبض على 200 ديك

أخبار الآن | اركنساس- الولايات المتحدة - (وكالات)



سجونُ احدى الولايات الامريكية تعجُ بالسجناء...ذلكَ بعدَ قيامِ الشرطة هناك بحملةِ اعتقالاتٍ واسعة ... لكن ليسَ للصوص ومدمني المخدرات.. وانما للديوك ! ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أركنساس القبض على 200 ديك، وزجت بالطيور في السجن لمشاركتها بمصارعاتِ الديكة.



وتم إلقاء القبض على الطيور في مدينة دي كوين، واحتجزت لاستخدامهما كدليل مادي أمام المحكمة التي ستقرر مصيرها، وسيقوم على رعاية الديوك السجناء الذين اكتسبوا ثقة إدارة السجن. لكن المشكلة تكمن في شكاوى موظفي الشركات الاقتصادية التي تقع بالقرب من السجن بسبب الضوضاء التي تسببها الديكة من خلف القضبان.



الشرطة القت القبض ايضا على 137 شخصا، بتهمةِ تنظيمِ مبارياتِ مصارعةِ الديكة المحظورة، 86 مشتبها بهم بشكلٍ مباشر، والآخرونَ كمتفرجينَ على هذهِ المباريات، وتجري مصارعة الديوك عادة بين ديكين، ويجري قتال وصراع دام، حيث إن الديوك مشهورة بمقاتلة بعضها بعضا عند لقائها وبالعدائية تجاه الديوك الأخرى، فيستغل بعض الناس هذه العدائية لكي يضعوا الديوك في صراع بينهم، وعادة ما تكون هناك رهانات على الديوك الفائزة.



وكان الفلبينيون القدماء من أوائل من اتخذ هذا الصراع كرياضة وبعد أن وصل الإسبان إلى الفلبين اكتشفوا ذلك، ثم انتشرت مصارعة الديوك في بقية أنحاء العالم، إلا أن بعض الدول منعت هذه الرياضة بسبب أنها عنيفة ضد الحيوان حيث إنها تؤذي الديوك وكثيرا ما تؤدي إلى موتها، وبسبب وضع رهانات كبيرة عليها.

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