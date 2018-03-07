طفل أندونيسي يخرق المنطق العلمي ومصيره الحجر الصحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سمعنا الكثير من حكايات الطفولة عن الرجل الذي يبيض كل يوم بيضة من ذهب، لكنها في الواقع هي مجرد قصص خيالية تداعب عقول الصغار لتطور المستوى الخيالي للأطفال.. لكن هل تتطور هذه القصة لتتحول الى حقيقة؟ هي بعيدة جدا ولا تلامس المنطق العلمي..

في واقعة محيرة، ادعى فتى إندونيسي يلقب بأكمل ويبلغ من العمر 14 عاما، أنه يبيض كالدجاجة حيث وضع 20 بيضة خلال عامين فقط، لكن مما زاد الطين بلة، أن هذا الإدعاء فاق حدود المتوقع، فهو وضع بيضتين أمام أعين الأطباء الذين دهشوا لعجب ما رأوا، وفق صحيفة "دايلي ميل".

في المقابل أكد الأطباء أنه يستحيل تكوين البيض في جسم الإنسان، لكنهم يرجحون طرحا آخر، هو إمكانية ابتلاع الصبي للبيض من دون مضغ، حيث أظهرت العملية أن البيض هو بيض "دجاج".. لكن لتمحص الأمر، قرر الأطباء وضعه في الحجر الصحي، مع أن والد الطفل أكد أنه لم يبتلع البيض، وأن الأمر لا صلة له بالسحر..

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