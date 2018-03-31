عودة فضل شاكر للغناء تثير الجدل في لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعلن فضل شاكرعودته للغناء فور تسوية قضيته، وأدى مقطعا من أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة فيروز، في آخر ظهور له على إحدى القنوات المحلية.

وعلى إثرها، أطلق مغردون هاشتاغ #فضل_شاكر_إرهابي، للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بمحاولة تلميع صورة الفنان المعتزل.

يذكر أن فضل شاكر اعتزل الغناء وانضم في عام 2013 إلى صفوف جماعة إسلامية مسلحة يرأسها رجل الدين السلفي أحمد الأسير.

ورأى المتفاعلون مع الهاشتاغ في ظهور شاكر "إهانة لمشاعر أهالي الجنود الذين سقطوا في معارك عبرا".

وقال آخرون إن "تنصله من ماضيه لن يمحي ما اقترفه من جرائم" ودعوا إلى محاكمته ومنعه من مزاولة مهنته.

في المقابل، رحب مغردون بعودة فضل شاكر ودعوا إلى تقبل توبته وطي صفحة الماضي، على حد تعبيرهم.

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