القوات البريطانية تستعد لمرافقة موكب زفاف الأمير هاري وماركل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت القوات المسلحة البريطانية الخميس بروفة فى الشوارع القديمة لموكب عربات حفل الزفاف الملكي للأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل المقرر يوم السبت المقبل.

وتجمعت حشود لمشاهدة البروفة التى أجرتها القوات البريطانية التى سترافق العروسين فى موكب عربات تجرها خيول بعد حفل الزفاف.

وستُقام مراسم زواج الأمير هاري وهو السادس فى ترتيب الوصول إلى العرش بميغان ماركل في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور وهي مقر الأسرة الملكية منذ ما يقارب الألف عام.

وقالت ملكة بريطانيا في وثيقة الموافقة على زفاف الأمير هاري وماركل " ليعلم الجميع إننا بموجب هذه الوثيقة نقدم موافقتنا على زواج حفيدنا المحبوب جداً الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد أمير ويلز وريتشيل ميغان ماركل" هكذا قدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا موافقتها الرسمية على زواج هاري و ماركل على وثيقة تأريخية مصنوعة من ورق الرّق المزين برموز تعبر عن حياة العروسين و مكتوبة بخط اليد و تحمل توقيع الملكة "إليزابيث آر" و الختم الملكي الملحق بخيوط منسوجة.

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