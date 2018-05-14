مصنع للفخار في بريطانيا يحتفل بالزفاف الملكي المرتقب

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)



ينتجُ مصنعُ للفخار في وسطِ إنجلترا الآلافَ من الأكواب التذكارية، احتفالاً بالزفافِ الملكي المرتقب للأمير هاري والممثلة الأميركية ميجان ماركل.



ويستخدمُ نحوَ ستينَ عاملاً الطرق التقليدية لتزيينِ الأكواب ليبدأ بيعها قبلَ شهرٍ من موعد الزفاف.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، ينتج المصنع مواد تذكارية منذ إنشائه عام 1985.

ففي 19 من مايو الجاري، تستقبل قلعة وندسور، مقر العائلة المالكة البريطانية منذ نحو ألف عام، مراسم زفاف الأمير هاري، وترتيبه السادس في ولاية عهد بريطانيا، والممثلة الأميركية ميجان ماركل إحدى نجمات المسلسل التلفزيوني الأميركي "سوتس".

وتنتج المدينة المواد الفخارية من أجل المناسبات الملكية منذ عهد الملك تشارلز الثاني.

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