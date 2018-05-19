الأمير تشارلز ولي العهد وأمير ويلز.. "إشبين" ميغان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



في قرار يكسر التقاليد الملكية البريطانية، وفي مبادرة غير مسبوقة، قبل الأمير تشارلز ولي العهد وأمير ويلز طلبًا من خطيبة ابنه الأمير هاري ليكون "إشبينها" خلال الاحتفال في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور يوم السبت.

وقال بيان لقصر كينغستون الملكي، الجمعة، إن ميغان ماركل طلبت من ولي العهد البريطاني أمير ويلز ووالد العريس الأمير هاري، أن يصطحبها على ممشى (ممر) الزفاف، بدلا من والدتها دوريا راغلاند التي كان من المقرر أن تقوم بالمهمة.

وعبر الأمير تشارلز عن ترحيبه بانضمام "الآنسة" ماركل للعائلة الملكية بهذه الطريقة ليكون هو عراب زواجها من ابنه هاري.

وتراجعت ميغان ماركل عن مرافقة والدها توماس لها على ممر الزفاف نظرًا لإجرائه عملية جراحية في القلب، تمنعه من السفر إلى المملكة المتحدة.

وقالت مصادر بريطانية إن قبول الأمير تشارلز لطلب ميغان يضع حدًا لكل الدراما "المثيرة المروعة"، التي تصدرت عناوين الاخبار في اليومين الأخيرين عن من سيرافق العروس على ممشى الزفاف، وكان مفترض أن تقوم دوريا راغلاند بمرافقة ابنتها ميغان نظرًا للحالة الصحية لطليقها توماس ماركل.

اقرأ أيضا: