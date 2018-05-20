الزفاف الملكي 2018: زواج الأمير هاري وميغان في قلعة وندسور

أخبار الآن | وندسور - بريطانيا (وكالات)

تزوجَ الأمير هاري حفيدُ ملكةِ إنجلترا اليزابيث الثانية، رسميا من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، ليصبحا أحدثَ زوجين في العائلة الملكية البريطانية العريقة في احتفالٍ كبير بقلعةِ وندسور التاريخية.

وتبادل العروسان عهودَ الزواج وارتديا الخواتم، في مشهدٍ عاطفي باسمٍ تابعهُ الملايين حول العالم، وبحضورِ الملكة إليزابيث و600 مدعو في كنيسةِ القديس سان جورج.

وارتدت العروس فستان الزفاف الأبيض قارب الرقبة، للمصممة البريطانية كلير ويت كيللر من بيت أزياء جيفنشي، واصطحبها خلال الممر بالكنيسة وحتى المذبح الأمير تشارلز والد العريس وولي عهد بريطانيا، حتى سلمها إلى عريسها.

والتقت ميغان زوجها هاري أمام المذبح، والذي همس لها قائلا :"تبدين مذهلة".

وحضرَ الزفاف عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات منهم، المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، والنجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، ولاعب الكرة البريطاني ديفيد بيكهام وزوجته المغنية فيكتوريا بيكهام، والمغني السير ألتون جون، والذي قدم أغنية استقبال الزفاف في وقت لاحق.

وفي قسمها أمامَ المذبح لم تتعهد ميغان بأن "تطيع" زوجها، في الوقت الذي خالفَ الأمير هاري التقاليد الملكية واختار ارتداءَ خاتمِ الزواج على الفور.

وتبادل العروسان تقديم الخواتم لبعضهما البعض، وكان خاتم العريس مصنوعا من البلاتنيوم بينما تم تجهيز خاتم العروس من الذهب المصنوع في ويلز.

وسار خلف العروس 10 وصيفات شرف وصبيان شرف، من بينهم الأمير جورج والأميرة شارلوت، أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون.

كما ارتدت أيضا تاج الملكة ماري الماسي على شكل عصابة رأس، أقرضته إياها الملكة إليزابيث لحضور مراسم الزواج به.

وصممت كلير ويت كيللر فستان الزفاف الأبيض الذي يظهر تفاصيل الجسم، لصالح دار الأزياء الفرنسية جيفنشي.

واكتملت أناقة العروس بطرحة امتدت حتى خمسة أمتار خلفها وتم تزيينها بأزهار بعدد جميع بلدان الكومنولث.

واصطحب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز العروس في ممر الكنيسة وقدمها إلى عريسها بدلا من والدها، الذي لم يتمكن من حضور الحفل لأسباب صحية.

وأشارت تقارير إلى أن ماركل والد العروس، 73 عاما، شاهد الحفل بالكامل عبر التليفزيون من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لموقع تي إم زد، الأمريكي لأخبار المشاهير :"طفلتي بدت جميلة وبدت سعيدة جدا".

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