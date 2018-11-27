خوفاً من "زيكا" ميغان تتخلف عن مرافقة هاري لزامبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

لن ترافق ميغان ماركل دوقة ساسيكس زوجها في زيارته الرسمية لدولة زامبيا والتي تستمر ليومين، والاشاعات حول سبب تخلفها شغلت وسائل الاعلام .

زيارة الأمير هاري إلى زامبيا تم الإعلان عنها منذ فترة باعتبارها زيارة رسمية منفردة للأمير إلى دولة زامبيا، إلا أن مصادر أكدت أن الأمير وزوجته ميغان ماركل كانا يخططان للسفر معا إلى زامبيا.

ومن المقرر أيضا أن تتضمن زيارة الأمير هاري إلى زامبيا زيارة ثكنات بورما في العاصمة الزامبية لوساكا حيث سيشارك في مراسم لتكريم المحاربين القدامى في الحرب العالمية.

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صحيفة "The sun" البريطانية نشرت تقرير في ذات السياق تحدثت فيه عن أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم انضمام ميغان ماركل إلى الزيارة الرسمية الجديدة لزوجها لدولة زامبيا هي تلقيها لنصائح بتجنب زيارة زامبيا، بسبب مخاوف تعرضها لخطر الإصابة بفيروس زيكا، ولقد تحدث عن ذلك مصدر للصحيفة وقال: "المسؤولون في زامبيا كان لديهم علم مسبق بأن ميغان سترافق هاري في زيارته الرسمية للبلاد، إلا أنهما تراجعا عن ذلك في وقت لاحق، ميغان مجهدة وهناك أيضا المخاوف المتعلقة بالسفر إلى دولة أجنبية ينتشر فيها فيروس زيكا"، وأضاف المصدر قائلا: "في النهاية تقرر أن هاري سيذهب بمفرده إلى زامبيا حتى تحصل ميغان على المزيد من الراحة وتتمكن من قضاء المزيد من الوقت بصحبة والدتها التي تزور المملكة المتحدة في الوقت الحالي".

من المعروف أن فيروس زيكا يشكل خطر خاص على النساء الحوامل، ولذلك فمن المرجح أن دوقة ساسيكس التي يعتقد أنها حامل في شهرها الرابع، قد تلقت عدة تحذيرات من السفر إلى دولة زامبيا، إضافة إلى ذلك فلقد أصدرت هيئة الصحة العامة البريطانية بيان جديد في شهر أكتوبر في هذا العام حذرت فيه النساء الحوامل من السفر المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا والذي يمكن أن يتسبب في تشوهات في الأجنة أبرزها تشوه جماجم الأطفال والذين يولدون برؤوس صغيرة بشكل غير طبيعي.

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