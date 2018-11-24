ميغان ماركل ترتدي مئزر الطبخ.. وتشارك مسلمات إعداد الأطباق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

شاركت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" إعداد الوصفات الشهية والأطباق اللذيذة مع النساء المسلمات اللواتي تعاونت معهن من أجل إعداد كتاب طبخ تحت اسم Together: Our Community Cookbook.

توقفت "ميغان ماركل"، الحامل بطفلها الأول، قي زيارة قصيرة إلى مطبخ "مجتمع الحب" الواقع غربي لندن يوم الأربعاء؛

لتشارك مجموعة من النساء المسلمات في إعداد أطباق مختلفة لمساعدة الأفراد المتضررين من حريق برج غرينفيل عام 2017 في لندن ،

والذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصا وشرد العديد من العائلات.

وبمجرد دخولها ، سرعان ما خلعت معطفها وارتدت المئزر، وبدأت العمل على إعداد 200 وجبة للأفراد المحتاجين.

واختارت الممثلة الأمريكية السابقة لزيارتها إطلالة بسيطة مُرتدية فستان ومعطف طويلين باللون الخمري من تصميم العلامة التجارية الأمريكية "Club Monaco"،

وارتدت جوارب سوداء وجزمة سوداء أنيقة ذات كعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان.

قبل زيارتها، أُعلِنَ أن عدد النسخ التي بيعت من كتاب الطبخ وصلت إلى 40 ألف نسخة في المملكة المتحدة، وجمع ما يقرب الـ 270 ألف دولار في الأسابيع السبعة التي وضع فيها على رفوف البيع،

وقد ساعد هذا المال على إبقاء المطبخ مفتوحًا سبعة أيام في الأسبوع وتقديم دورات حول سلامة الغذاء للعاملين في المرفق.

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